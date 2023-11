O "parágrafo assassino" que levou Costa a demitir-se foi escrito por Lucília Gago

Leia Também Inquérito a Costa foi aberto a 17 de outubro

De acordo com fontes judiciais, citadas pelo Expresso esta sexta-feira, a decisão de incluir o último parágrafo do célebre comunicado da Procuradoria Geral da República (PGR) sobre a Operação Influencer - que referia que António Costa estava a ser investigado criminalmente pelo Supremo Tribunal de Justiça (STJ) - pertenceu à procuradora Lucília Gago, tendo sido ela mesma a redigi-lo.Esse mesmo parágrafo esteve na origem da demissão do primeiro-ministro. Por seu lado, Belém garante que nada teve a ver com o seu teor, avança o semanário.O jornal conta que os três procuradores do DCIAP responsáveis pela investigação enviaram para a PGR "informações sobre o número e os locais das buscas, detenções e o que estava em causa no processo", antes mesmo de lançar a operação de buscas e detenção de vários arguidos, todos eles entretanto já libertados e com respetivas medidas de coação aplicadas. No entanto, as fontes citadas dizem que nessas informações os procuradores não referiram que, duas semanas antes, tinham já enviado para o STJ uma certidão com as referências feitas pelos "suspeitos" à participação de António Costa em alguns dos factos que estavam sob investigação.E se normalmente os comunicados da PGR incluem apenas as informações do DCIAP, neste comunicado em concreto Lucília Gago defendeu que o mesmo tinha de fazer referência às suspeitas que recaem sobre o primeiro-ministro, por temer que o Ministério Público (MP) fosse acusado de estar a proteger António Costa quando a informação de que estava a ser investigado pelo Supremo Tribunal de Justiça fosse tornada pública.Em entrevista ao Expresso, Adão Carvalho, presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, assegurou que a demissão de Costa apanhou "de surpresa" tanto Lucília Gago como os procuradores que investigam o caso, e que o dito parágrafo foi usado como um "pretexto" para justificar uma demissão que seria inevitável.Já Marcelo Rebelo de Sousa soube antes de António Costa que havia um parágrafo que o comprometia no comunicado da PGR de 7 de novembro. Nesse dia, Costa ligou a Marcelo às oito da manhã, na sequência das buscas e os dois reuniram-se às 9h30, com o primeiro-ministro a admitir desde logo uma possível demissão. Marcelo chamou Lucília Gago a Belém e às 11h30 ficou a saber que existia um inquérito autónomo no STJ ao primeiro-ministro e que o comunicado (divulgado após as 12h) incluía o tal parágrafo com referência direta a António Costa, que às 13h voltou a ir ter com Marcelo para pedir a demissão, mencionando o "parágrafo assassino".