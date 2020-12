“Litigância é constante das crises. Na atual não será uma exceção”

É comum nos países anglo-saxónicos ou no Brasil e está agora a chegar agora a Portugal. Sobre o que se escreve? Sobre o chamado ‘third party funding’ ou financiamento de litígios por terceiros, cujo funcionamento Miguel Esperança Pina, sócio de contencioso da CMS-RPA, e Luís Andrade Pinhel, líder no nosso país do veículo financeiro Procurator Litigation Advisors, explicam ao Negócios. Esta ferramenta,

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...