VdA, Cuatrecasas e Garrigues lideram ajuda às transações

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

Vieira de Almeida & Associados (VdA), Cuatrecasas e Garrigues são as sociedades de advogados que ocupam o pódio no número de operações de fusões e aquisições assessoradas juridicamente em Portugal no decorrer do ano passado, segundo o mais recente relatório da Mergermarket. Já quando estão em causa os volumes envolvidos, a britânica Clifford Chance, a Morais Leitão e a King & Wood Mallesons surgem em ...