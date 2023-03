Anuário In-lex 2023 distribuído com o Negócios esta quinta-feira

A edição de 2023 do In-lex, anuário que retrata o mercado da advocacia organizada em regime societário, está a ser distribuída com a edição em papel do Negócios esta quinta-feira.



A 18.ª edição do anuário das sociedades de advogados de Portugal foi distribuída esta quinta-feira, dia 16 de março, com o Negócios.



Direcionado para o meio empresarial e académico, o In-Lex 2023, reúne a informação sobre 129 Sociedades de Advogados de 18 localidades do país, e está disponível em versão impressa e online (que será disponibilizada a partir de sexta-feira, dia 17).

Projecto pioneiro desenvolvido em parceria com o Negócios, o In-lex retrata anualmente o mercado da advocacia organizada em regime societário e está a ser distribuído gratuitamente com a edição em papel do nosso jornal esta quinta-feira.

