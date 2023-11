Congresso da Concorrência debate pacote Mais Habitação e o papel dos reguladores

O pacote Mais Habitação e a transição energética, bem como o papel dos reguladores na economia, serão temas centrais do II Congresso da Comissão da Concorrência da ICC Portugal, que se realiza no próximo dia 28, em Lisboa.O encontro, que junta deputados, associações ligadas ao imobiliário, reguladores e advogados, vai abrir com o polémico pacote "Mais Habitação". O objetivo, segundo a organização, é avaliar a forma como as medidas em torno deste pacote reforçam ou diminuem a concorrência no mercado da habitação.Esse primeiro painel do congresso irá juntar, entre outros, o presidente da Associação Lisbonense de Proprietários, Luís Menezes Leitão, e a Associação do Alojamento Local em Portugal, liderada por Miguel Torres. A estas duas organizações juntam-se os deputados Hugo Costa, do PS, e Márcia Passos, do PSD.Haverá também um painel dedicado ao papel dos reguladores na atividade legislativa e económica, onde estarão representados o presidente da Anacom, João Cadete de Matos, Miguel Moura e Silva, da Autoridade da Concorrência, e Ricardo Loureiro, vogal da ERSE.Numa altura em que os projetos de investimento na área do lítio e do hidrogénio têm estado sob maior escrutínio, à conta das investigações levadas a cabo no âmbito da Operação Influencer, o congresso terá também como tema o ambiente e a transição energética.De acordo com a organização, a sessão pretende discutir se o setor deve ser visto como uma oportunidade para Portugal no que toca à inovação e atratividade.O jornalista do Negócios João Maltez, que coordena o caderno Lex, é um dos moderadores dos paineis. Eis o programa do congresso:Eduardo Maia Cadete | Sócio, Morais Leitão & Presidente da Comissão de Concorrência, ICC PortugalKeynote speakerO pacote "Mais Habitação". Reforço ou diminuição da concorrência no mercado da habitação. Como aumentar o bem-estar dos consumidores (senhorios e inquilinos) e a concorrência e qualidade no mercado da habitação? Quais os maiores entraves à reabilitação e à construção nova? Habitação acessível é impossível no mercado? O Estado inibe o desenvolvimento e a concorrência no setor? O que está por fazer? Recomendações.Moderador: Miguel Pena Machete | Sócio, CuatrecasasOradores: Hugo Costa | Deputado, Comissão Permanente de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação do ParlamentoLuís Menezes Leitão | Presidente, Associação Lisbonense de ProprietáriosMárcia Passos | Deputada, Comissão Permanente de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação do ParlamentoMiguel Torres | Associação do Alojamento Local em PortugalUma visão formalista versus uma visão desafiadora do status quo. Maior intervenção nos processos legislativos? Amicus curiae do legislador? Estudos, recomendações e medidas cautelares, ferramentas de excelência adormecidas prestes a acordar? Quais os maiores desafios para as autoridades reguladoras? Prevenção versus atuação ex post, qual apresenta melhores resultados?Moderador: Diogo Cavaleiro | Jornalista, ExpressoOradores: Ana Venâncio | Diretora Supervisão Comportamental, Banco de PortugalGonçalo Anastácio | Sócio, SRS LegalJoão Cadete Matos | Presidente, ANACOMMiguel Moura e Silva | Vogal, Autoridade da ConcorrênciaRicardo Loureiro| Vogal, ERSEApreensão de correio eletrónico pela Autoridade da Concorrência com mandado do Ministério Público. Consequências práticas dos Acórdãos 91/2023 e 314/2023 do Tribunal Constitucional. A Autoridade deve revogar ex officio as decisões sancionatórias pendentes na fase judicial? Impacto nas ações follow on. Recomendações e conselhos.Moderador: Rita Leandro Vasconcelos | Counsel, Cruz Vilaça AdvogadosOradores: Alberto Saavedra | Sócio, SérvuloLuís Pinto Monteiro | Counsel, GarriguesManuel Pelicano Antunes | Procurador da República junto do Tribunal da Concorrência, Regulação e SupervisãoMiguel Sousa Ferro | Faculdade de Direito da Universidade de LisboaOportunidade para Portugal? O que falta fazer? Como fomentar a concorrência, inovação e atratividade da transição energética. Melhores práticas. A subsidiação pelo Estado é imperativa? Cooperação entre concorrentes? As novas orientações da Comissão Europeia de 2023 sobre Acordos de Sustentabilidade?Moderador: Joaquim Caimoto Duarte | Counsel, Gomez & AceboOradores: Ana Andrade | Head of Legal, NestléAlexandra Reis | Head of Legal, TabaqueiraMarco Rebelo | Diretor do Fundo AmbientalSofia Oliveira Pais | Professora, Faculdade de Direito UCPProtecionismo, o elefante na sala? A muralha legislativa (Regulamento das Subvenções Estrangeiras. Regulamento dos Investimentos Diretos Estrangeiros, Regulamento dos Mercados Digitais) é necessária? Como coadunar os instrumentos de concorrência com os instrumentos de segurança? A autonomia estratégica da Europa é sinónimo da cessação da interdependência económica? E os consumidores, como ficam?Moderador: João Maltez | Jornalista Jornal de NegóciosOradores: Joaquim Vieira Peres | Sócio, Morais LeitãoNuno Alvim | Principal, RBB EconomicsTânia Luísa Faria | Counsel, Uría Menéndez- Proença de CarvalhoEduardo Maia Cadete | Sócio, Morais Leitão & Presidente da Comissão de Concorrência, ICC Portugal