Direito Público: Lei que agiliza PRR alarga prazo com OK de especialistas

Partilhar artigo



... × Funcionalidade exclusiva para assinantes Negócios Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Governo aprovou no último Conselho de Ministros um decreto-lei que altera algumas normas na área da contratação pública, visando acelerar, segundo o Executivo, o investimento com apoio, nomeadamente, de fundos comunitários. Até que ponto podem as medidas em causa dar rapidez aos processos e ter o efeito pretendido é a pergunta que se faz. Especialistas em direito público inquiridos pelo Negócios admitem que a ideia é boa,...