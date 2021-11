Diretiva Whistleblowing: Empresas arriscam multa de 50 mil euros por não protegerem denunciantes

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

As empresas com 50 ou mais trabalhadores vão ser obrigadas a instalar canais de denúncia interna, para quem queira expor situações de violação do direito da União Europeia, assim como terão de criar meios de proteção dos denunciantes. Caso contrário, sujeitam-se a multas que podem chegar aos 50 mil euros. Tudo devido a uma proposta de lei aprovada ontem pelos deputados na Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos,...