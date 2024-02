Garrigues fecha o ano com 454 milhões de receitas

Leia Também Mercado da advocacia em 2022: Clima de incerteza acaba por não frustrar expectativas

A Garrigues fechou o ano de 2023 com, mais 2,51% em relação ao ano anterior. A área decontinua a ser a que mais pesa na atividade da sociedade de advogados, representando 32% da faturação total.do grupo: naquele país, o escritório alcançou 396,7 milhões de volume de negócios, crescendo 2,72%.Em comunicado, a Garrigues explica que "aumentou as suas receitas em todas as áreas de prática durante o ano". "A área de Comercial, Fusões e Aquisições é a que tem mais peso na atividade do escritório (com 32%), seguida das áreas Fiscal (30,3%), Resolução de conflitos: Contencioso e Arbitragem (11,8%), Laboral (11,3%) e Administrativo e Constitucional (8,2%) registou receitas globais de 454,27 milhões de euros em 2023, o que representa um aumento de 2,51% em relação ao ano anterior", lê-se.

Para Fernando Vives, presidente executivo da Garrigues, "num ano marcado pela crise geopolítica mundial e pela instabilidade política e institucional em muitos países em que o escritório opera, a Garrigues permaneceu fiel à sua filosofia de crescimento sólido e rentável, de controlo de gastos e de investimento em áreas estratégicas, ao mesmo tempo que demos passos importantes para o nosso futuro, especialmente no que respeita à digitalização".



Uma das áreas em que a sociedade de advogados mais apostou foi a da transição digital, onde "a empresa investiu 64 milhões de euros nos últimos cinco anos". "A Garrigues desenvolveu a sua própria plataforma de Inteligência Artificial Generativa, Garrigues GAIA, que coloca à disposição de todos os seus profissionais diferentes modelos treinados internamente e integrados, por sua vez, com modelos comerciais enriquecidos para ajustar o seu comportamento, com embedding de informação chave e vectorização dos gestores documentais para integrar a informação no trabalho", lê-se no mesmo comunicado.



A confiança digital foi, de acordo com o documento, outra das áreas de aposta da Garrigues. "A aquisição, em maio último, de uma participação de controlo na EADTrust, um prestador qualificado de serviços eletrónicos de confiança registado no Ministério dos Assuntos Económicos e da Transformação Digital, permite ao escritório abordar as tecnologias dedicadas à confiança digital", sublinha a empresa.





Em 2023, a sociedade de advogados apresentou ainda o seu, que "inclui a ESG em todas as áreas de atividade da firma".