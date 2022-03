In-Lex 2022 | Publicado a 17 Março com o Negócios

A 17ª edição do Anuário In-Lex, o diretório líder na pesquisa e divulgação do sector das Sociedades de Advogados em Portugal, foi publicado no dia 17 de abril de 2022, com o Jornal de Negócios – distribuição gratuita a nível nacional. Direcionado para o meio empresarial e académico, o In-Lex 2022, reúne a informação sobre 141 Sociedades de Advogados de 21 localidades do país, e está disponível em versão impressa e online.



O In-Lex 2022 conta com uma série de iniciativas que tornam este projeto único em Portugal, destacando-se: o envio directo de exemplares para as 500 maiores Empresas e Faculdades de Direito, a edição Hardcover, a edição online e versão e-paper com presença no sítio da In-Lex e do Negócios - jornal líder de audiências na imprensa económica e digital*-, o In-Lex Student’s Guide e o módulo online Sociedades em Números.





As 17 edições do In-Lex já publicadas, apresentaram mais de 435 sociedades, de 49 localidades do país e permitem-nos aferir que mesmo em tempos de maiores incertezas, como os que se projetam para 2022, as sociedades sempre aderiram em "peso" ao projeto In-Lex, reconhecendo-o como uma ferramenta de excelência e reputação para mostrarem aos seus clientes que estão estruturadas, fortes e preparadas para responderem aos desafios que se avizinham, passando-lhes uma mensagem de confiança e solidez. Assim aconteceu no passado, e assim acontece nesta edição do In-Lex 2022.





Conheça aqui a edição do In-Lex 2022 - http://www.in-lex.pt/_downloads/epaper-2022.pdf