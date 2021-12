Maria João Ricou: “Mudança tem subjacente uma transição geracional”

Maria João Ricou deixa de ser managing partner da Cuatrecasas no nosso país no dia 1 de julho de 2022. Será substituída no cargo pelo seu sócio Nuno Sá Carvalho.

