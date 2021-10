Paula Gomes Freire: “Há tecnologia que hoje já faz muito melhor do que nós humanos”

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

Escrita em inglês, a obra responde pelo título "Sustainable sucess, the future of technology, leadership and culture". Paula Gomes Freire, sócia da firma de advocacia VdA, é a autora. Aquela que será, a partir de fevereiro, a managing partner da sua sociedade, debruça-se sobre um tema crítico para o trabalho que exerce: o futuro dos advogados e das organizações que integram face à inteligência artificial e às novas ...