Pedro Pinto: “País continua a ser visto como destino seguro de investimento”

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

Em plena crise económica causada pela pandemia, Portugal continua a ser visto como um destino seguro para os investidores, em particular no setor do imobiliário, mas não só, assegura em entrevista ao Negócios Pedro Pinto, e sócio da firma de advocacia PBBR. "Os fundamentais que tornam atrativo o mercado português continuam cá", explica o advogado, sublinhando, por outro lado, que há muita liquidez no mercado, que deve ser posta a circular ...