Procuradoria Europeia: Orçamento de quase 38 milhões poderá tornar-se insuficiente

A falta de meios financeiros poderá ser um risco para o normal funcionamento da nova Procuradoria Europeia, instituição que ficará sediada no Luxemburgo, à semelhança do Tribunal de Justiça da União. Esta entidade deverá abrir portas oficialmente até final do ano.

