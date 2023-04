A “notícia falsa” que fez acordar a PGR de Angola

0 processo de Manuel Vicente tem estado adormecido em Angola. A notícia de que o antigo vice-presidente do país está a preparar um livro sobre a entrada da Sonangol no BCP fez com que Hélder Pitta Gróz tenha agora ressuscitado o caso.

