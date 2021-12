Até onde irá a ascensão do Grupo Carrinho?

No consulado de João Lourenço, o Grupo Carrinho foi conquistando notoriedade empresarial. Após se ter focado na área do comércio alimentar, o grupo ganhou a privatização do Banco Comércio e Indústria. Mas há dúvidas que permanecem.

