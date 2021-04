Bancos dos Emirados estão a congelar contas ligadas à família dos Santos

Os bancos dos Emirados Árabes Unidos estão a congelar os bens da família dos Santos e de pessoas a ela relacionadas. Esta iniciativa é uma resposta a um pedido de cooperação da justiça angolana efetuado antes do início do Ramadão, a 13 de abril, avança a Africa Intelligence.





Segundo esta publicação, a Unidade de Inteligência Financeira Central dos Emirados Árabes Unidos respondeu de forma rápida à solicitação das autoridades angolanas e contactou vários bancos que provavelmente têm contas de Isabel dos Santos, do seu marido Sindika Dokolo (falecido a 29 de outubro) e de um associado seu franco-congolês e amigo de infância, Konema Mwenenge.





A Africa Intelligence adianta que, na passada semana, o Emirates NBD (ex-Banco Nacional de Dubai) congelou as contas de Mwenenge e no início do mês dois outros bancos reportaram contas à Unidade de Inteligência Financeira. Um deles, o Mashreqbank, congelou as contas corporativas e pessoais pertencentes a Mwenenge.



Isabel dos Santos está atualmente a residir no Dubai. Também o seu pai e ex-presidente de Angola, José Eduardo dos Santos, tem permanecido neste território, para onde se deslocou no sentido de acompanhar a filha após o falecimento de Sindika Dokolo. O jornal Expresso, na sua última edição, avançava que José Eduardo dos Santos planeia regressar a Barcelona, onde tem vivido desde que deixou a presidência de Angola, em setembro de 2017.