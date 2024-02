China usou um disfarce para entrar em Angola

Partilhar artigo



Ao longo de mais de uma década, Sam Pa abriu as portas de África, particularmente de Angola, à China. Nesses tempos, Pa era visto com um homem de negócios com fortes ligações ao Governo do seu país. Agora ficou a saber-se que sempre trabalhou secretamente para o Partido Comunista (PC) chinês. Quem o diz é Lo Fong Hung, sua parceira de negócios ao longo de todos estes anos.



Já Sam Pa, que se diz ter nascido na China ...