Grupo Caetano investiu um milhão e é o novo representante da Renault Trucks em Angola

O Grupo Salvador Caetano é a partir de hoje o importador e distribuidor oficial dos camiões Renault Trucks em Angola, um investimento de mais de um milhão de euros que relança a marca francesa no país africano.O contrato de distribuição, por via da Caetano Angola, foi assinado em janeiro passado e a sua implementação representa um investimento de mais de um milhão de euros, cuja metade serviu para a construção e apetrechamento das instalações para albergar o pós-venda e as oficinas especializadas, em Luanda."A primeira expectativa é satisfazer as pessoas que já são clientes da Renault Trucks, sabemos que houve aqui um interregno, e nós queremos recuperar e fazer outros clientes, e esperamos que as pessoas sintam que a Renault está aqui novamente com elas", afirmou hoje administrador-delegado do Grupo Caetano Angola, Fernando Leite.Em declarações na cerimónia de apresentação oficial da marca francesa, Fernando Leite estimou a venda de cerca de 50 camiões em 2023, admitindo, no entanto, que a meta seria difícil, apesar das experiências que a empresa traz para Angola.Ter a Renault Trucks presente em todas as províncias de Angola constitui também uma das metas da Caetano Angola, cujo administrador-delegado diz estar preparado para conviver com a concorrência, sobretudo a chinesa."Temos que conviver, é o mercado, eles estão aí, temos que fazer o nosso melhor, nós ganhamos quota no mercado e se fizermos um trabalho melhor nós temos um melhor produto", respondeu Fernando Leite à Lusa.O vice-presidente da Renault Trucks África, Cyril Barrile, manifestou-se satisfeito com o regresso da marca francesa em Angola, um mercado "cujo potencial de crescimento é animador"."Acreditamos que em conjunto iremos longe na parceria que hoje aqui apresentamos e que o investimento feito por ambas as partes terá um retorno positivo", sublinhou o investidor francês.E o ministro dos Transportes de Angola, Ricardo de Abreu, que também prestigiou o ato, assinalou a importância da presença no país de diferentes marcas fabricantes de viaturas fiáveis, sobretudo para o transporte de mercadorias.O transporte de mercadoria rodoviário "é um tema crucial para o desenvolvimento económico de todos os países e achamos que é muito importante para nós também, em termos um parceiro como esse a regressar e a investir no nosso país num serviço de qualidade", frisou."O transporte rodoviário de mercadorias em Angola tem um peso muito significativo e, obviamente, que precisamos de veículos que sejam viáveis, confiáveis e seguros também para promover a redução da sinistralidade nas estradas", rematou Ricardo de Abreu em declarações aos jornalistas.