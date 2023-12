Isabel dos Santos perde batalha de 672 milhões em Londres

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Isabel dos Santos perdeu a batalha que tinha desencadeado contra a Unitel no Tribunal Superior de Londres. A operadora de telecomunicações angolana, na qual a empresária já teve uma participação acionista, tinha solicitado às autoridades do Reino Unido que congelassem 580 milhões de libras (672 milhões de euros), uma pretensão que foi validada esta quarta-feira, 20 de dezembro.





A Unitel, agora controlada pela Sonangol, pediu no mês de novembro ao Tribunal Superior de Londres que emitisse uma ordem de congelamento global dos ativos de Isabel dos Santos.





A empresária, filha do antigo presidente de Angola, José Eduardo dos Santos, argumentou junto do tribunal que a ordem era desnecessária, dado que os seus ativos já estão congelados em Angola e Portugal. Todavia, o juiz Robert Bright, que avaliou o recurso, rejeitou o pedido de Isabel dos Santos.





O magistrado, citado pela Sky News, afirmou não aceitar que as outras ordens de congelamento colidam com a decisão deste tribunal de "conceder uma nova ordem" no mesmo sentido.





Na decisão, o juiz sublinha que é "altamente desejável que Isabel dos Santos seja obrigada a declarar os seus ativos, em circunstâncias em que a Unitel não sabe quais, se alguns, ativos são detidos por ela e não estão cobertos pelas ordens de arresto ou congelamento que já estão em vigor".





A Unitel acusa Isabel dos Santos de, na qualidade de administradora da operadora, ter feito empréstimos à Unitel International Holdings, da qual era acionista, para financiar a aquisição de ações da primeira, no montante de 350 milhões de euros.





Por sua vez, Isabel dos Santos diz estar a ser alvo de uma "campanha de opressão" por parte de Angola, acusando a Unitel de não ter pago empréstimos realizados pela Unitel International Holdings.