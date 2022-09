João Lourenço apresenta novo Executivo com sete caras novas

Leia Também Presidente de Angola desafia Rússia a dar o primeiro passo no caminho para a paz

O novamente nomeado presidente de Angola, João Lourenço, apresentou esta sexta-feira a nova composição dos 23 ministérios que compõem o Governo. Entre elas, há sete caras novas, duas mudanças de pasta e quatro saídas. Há ainda a criação de dois novos ministérios. A informação foi conhecida através de uma publicação no Facebook do governo angolano.Entre as sete caras novas está Dionísio Manuel da Fonseca, que entra como Ministro da Administração do Território, com o antigo ministro, Marcy Cláudio Lopes, a passar para a Justiça e Direitos Humanos.Mário Augusto da Silva Oliveira vai ser a nova cara à frente do Ministério das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social; Palmira Leitão Barbosa assume a pasta da Juventude e Desporto e Ana Paula Sacramento Neto que avança para o Ministério da Acção Social, Família e Promoção da Mulher.Entre as novidades está também Carlos Alberto Gregório dos Santos, uma nova cara no Ministério das Obras Públicas e Ordenamento do Território, que se passará a ser denominado Ministério das Obras Públicas, Urbanismo e Habitação.Entre os novos ministérios está a componente das pescas que deverá ter autonomia, separando-se assim do antigo Ministério da Agricultura e Pescas que se passará a ter apenas a chancela da Agricultura e Florestas. A nova pasta será supervisionada por Carmen Sacramento Neto.Ao mesmo tempo, a componente do Ambiente, do Ministério da Cultura, Turismo e Ambiente, passará a ter uma pasta própria liderada por Ana Paula Chentre Luna de Carvalho. Já o ministério passará a ser apenas da Cultura e Turismo.Sem mudanças fica o Ministério da Defesa Nacional e Veteranos da Pátria, que segue sobre a alçada de João Ernesto dos Santos e o Ministério do Interior, de Eugênio César Laborinho.Também se mantém o Ministério das Relações Exteriores, de Tété António, o Ministério das Finanças, de Vera Esperança dos Santos Daves de Sousa; a Economia e Planeamento, de Mário Augusto Caetano João; a pasta da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social, de Teresa Rodrigues Dias; a nova pasta da Agricultura e Florestas, de António Francisco Assis e a Indústria e o Comércio, de Victor Francisco dos Santos Fernandes.Continuam ainda os Recursos Minerais, Petróleo e Gás, de Diamantino Pedro Azevedo; a Energia e Águas, de João Batista Borges; os Transportes, de Ricardo Manuel Sandão Queirós Viegas de Abreu; o Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação, de Maria do Rosário Teixeira de Alva Sequeira Bragança Sambo; a pasta da Saúde, de Sílvia Paula Valentim Lutucuta.Por último, o Executivo de João Lourenço contará com a Educação, de Luísa Maria Alves Grilo e o novo Ministério da Cultura e Turismo, de Filipe Silvino de Pina Zau.Notícia corrigida às 21:48