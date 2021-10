João Lourenço garante eleições no próximo ano

Os rumores de que o MPLA estava a criar condições para adiar as eleições de 2022 eram cada vez mais intensos. No discurso do Estado da Nação, o Presidente angolano afastou esta hipótese. A próxima batalha será o congresso do partido.

