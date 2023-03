Juíza do TC pediu ajuda à primeira-dama angolana

Exalgina Gambôa demorou a sair da liderança do Tribunal de Contas (TC). Resistiu a um conselho de João Lourenço nesse sentido e chegou a pedir ajuda à primeira-dama para se manter no cargo. Folhetim só terminou com a intervenção da PGR.

Juíza do TC pediu ajuda à primeira-dama angolana









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Juíza do TC pediu ajuda à primeira-dama angolana O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar