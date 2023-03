Líder da comunicação do MPLA reprovou no exame

Rui Falcão, secretário do bureau político do MPLA para a Informação e Propaganda, está na porta de saída. Segundo informações recolhidas pelo Negócios, Rui Falcão ficou “muito debilitado” na sua legitimidade depois do próprio líder do MPLA, João Lourenço, ter criticado o seu “Projeto de Estratégia para a Comunicação Social Partidária 2023-2026”

