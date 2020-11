Os desafios dos bens arrestados por Angola

O arresto de bens e a recuperação de ativos por parte do governo tem como consequência, no imediato, o crescimento do setor empresarial do Estado. Alguns exigem mesmo a injeção de dinheiro para se manterem a funcionar.

Os desafios dos bens arrestados por Angola









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.