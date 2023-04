Presidente angolano reconduz Pitta Groz como PGR, Inocência Pinto é a nova vice

Leia Também PGR de Angola renuncia devido a erro político

O Presidente angolano reconduziu esta terça-feira no cargo o Procurador-Geral da República, Helder Pitta Gróz, para um novo mandato de cinco ano, nomeando Inocência Pinto como vice-procuradora-geral da República.João Lourenço recebeu, na segunda-feira, os três nomes mais votados entre os nove pré-candidatos aprovados pela Comissão Eleitoral do Conselho Superior da Magistratura do Ministério Público (CSMMP).A procuradora Inocência Pinto foi o nome mais votado pelos seus pares, recolhendo, 11 votos favoráveis, enquanto Helder Pitta Gróz, obteve 10 votos, empatando com o atual vice-procurador Mouta Liz.