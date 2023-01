PGR de Angola renuncia devido a erro político

Hélder Pitta Gróz renunciou ao cargo de Procurador-Geral da República (PGR) de Angola e o seu futuro está agora nas mãos do Presidente da República, João Lourenço, sabe o Negócios. Esta situação constitui uma total inversão do quadro existente no final do ano passado e resulta do facto de o chefe de Estado ter perdido a confiança política no PGR.





