Radar África: Kero e Candando são as vendas que se seguem

A pandemia de covid-19 fragilizou o setor da distribuição alimentar angolana, sobretudo os hipermercados que se encontram intervencionados pelo Estado. As vendas do Kero e Candando são processos que devem ser geridos com cautelas.

