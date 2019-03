Uma visita guiada a Angola através do abecedário

Marcelo Rebelo de Sousa inicia amanhã uma visita a Angola. De A a Z, conheça os temas e as personalidades que ajudam construir o novo retrato de Angola, o qual tem como cenário o ímpeto reformista de João Lourenço.

Marcelo Rebelo de Sousa chega a Luanda no dia 5 para estar presente no aniversário do seu homólogo João Lourenço, que completa 65 anos.