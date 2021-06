CEDEAO aponta para moeda única africana em 2027

A Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO) aprovou um novo "road map" para o lançamento de uma moeda única nos 15 países do bloco em 2027.Jean-Claude Kassi Brou, presidente da Comissão da CEDEAO anunciou sábado, em Accra, no Gana, a nova data para o projeto da moeda comum.Em conferência de imprensa no âmbito da 59.ª assembleia ordinária da CEDEAO, Brou referiu que "devido ao choque da pandemia, os chefes de Estado decidiram suspender a implementação do pacto de convergência em 2020-2021"."Temos um novo roteiro (road map) e um novo pacto de convergência que irá abranger o período de 2022 a 2026. E em 2027 iremos lançar o Eco [a moeda única da CEDEAO]", indicou.A CEDEAO conta com 15 países: Benin, Burkina Faso, Cabo Verde, Costa do Marfim, Gâmbia, Gana, Guiné-Conacri, Guiné-Bissau, Libéria, Mali, Níger, Nigéria, Senegal, Serra Leoa e Togo.