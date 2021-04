Moçambique: Cerca de 9.900 pessoas deslocadas de Palma, quase metade crianças

Cerca de 9.900 pessoas, quase metade crianças, deslocadas de Palma devido à violência nesta vila de Cabo Delgado, em Moçambique, chegaram desde 24 de março aos bairros de Nangade, Mueda, Montepuez e Pemba, anunciaram hoje as Nações Unidas.De acordo com o porta-voz em Moçambique do Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA), Saviano Abreu, o número de pessoas deslocadas após os ataques tem vindo a "aumentar consideravelmente nos últimos dias".Citando dados da Organização Internacional das Migrações (OIM) referentes às 15:00 de sexta-feira, indicou que quase 9.900 pessoas chegaram de Palma aos bairros de Nangade, Mueda, Montepuez e Pemba desde 24 de março."Temos informações de que milhares de pessoas estão deslocadas dentro do distrito de Palma e milhares mais estão em movimento através da floresta à procura de segurança, esperando-se que cheguem a diferentes locais nos próximos dias", acrescentou aos jornalistas.Saviano Abreu disse ainda que cerca de 45% dos deslocados são crianças.A vila de Palma, cerca de 25 quilómetros do projeto de gás natural da multinacional Total, sofreu um ataque armado a 24 de março, que as autoridades moçambicanas dizem ter resultado na morte de dezenas de pessoas e na fuga de centenas.A violência está a provocar uma crise humanitária com quase 700 mil deslocados, segundo agências da ONU, e mais de duas mil mortes, segundo uma contabilidade feita pela Lusa.Vários países têm oferecido apoio militar no terreno a Maputo para combater estes insurgentes, mas, até ao momento, ainda não existiu abertura para isso, embora haja relatos e testemunhos que apontam para a existência de empresas de segurança e de mercenários na zona.Lusa/Fim