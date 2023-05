Os cinco magníficos hotéis de África

Mais de 300 mil milionários, principalmente de França, Alemanha, Suíça, Reino Unido e EUA, visitam regularmente países africanos para férias e lazer. Por isso, diz a consultora Henley & Partners, o setor hoteleiro de luxo é um dos mais importantes de África e cria milhares de empregos bem remunerados para hoteleiros locais, chefs, guarda-florestais e pessoal de apoio.



Além da África do Sul, os principais destinos de férias para famílias ricas são o Cairo no Egito, Livingstone na Zâmbia, Marraquexe em Marrocos, a Reserva Nacional Masai Mara no Quénia, o Delta do Okavango em Botswana, o Parque Nacional Serengeti na Tanzânia, Sharm el -Sheikh no Egito e o Parque Nacional Etosha na Namíbia. A consultora identificou aqueles que considera os cinco melhores hotéis do continente.



Veja quais são:





Oyster Box Durban





Localizado à beira-mar, na zona de Umlhanga, a norte da cidade Durban, este icónico hotel data da década de 50. Na altura era um local popular para os habitantes de Joanesburgo passarem as suas férias de verão. Em 2007, a propriedade foi reformada e transformada pela Red Carnation Hotels no que é hoje – o epítome do luxo. Uma diária (dois adultos) em maio custa, segundo o Booking.com, 378 euros.





Ellerman House Cidade do Cabo



O Ellerman House é um hotel boutique situado em Bantry Bay, na Cidade do Cabo, África do Sul, com vista para o Oceano Atlântico. Tem apenas 13 quartos e os residentes são tratados com privacidade e tranquilidade, sendo por isso um hotel muito preferido por ricos e famosos. Uma noite em maio, para duas pessoas, custaria 670 euros, de acordo com o Booking.





Royal Mansour Marraquexe





O Royal Mansour é um hotel requintado que fica no centro de Marraquexe, em Marrocos. Foi construído em 2010 por ordem do rei Mohammed VI. Possui 53 riads privados espalhados por cinco hectares de exuberantes jardins mouriscos. Tem um spa com um átrio único em estilo gaiola, considerado um dos melhores do mundo. O Booking informa que uma diária para duas pessoas custa 2.564 euros.







Four Seasons Resort Sharm El Sheikh





Localizado numa das zonas mais desejáveis do Mar Vermelho, com águas cristalinas e acesso a uma reserva marinha protegida, o Four Seasons Resort em Sharm El Sheikh, Egito, é considerado imperdível para os entusiastas do snorkeling e do mergulho. O resort oferece luxo de classe mundial. Uma diária para duas pessoas, em maio, tem o custo de 436 euros, segundo o Booking.



Royal Livingstone Margens do Zambeze



O Royal Livingstone, nas margens do rio Zambeze, tem vista para as cataratas Vitória do lado da Zâmbia, com acesso ilimitado aos hóspedes. As zebras deambulam pelo terreno e as terapias de spa podem ser desfrutadas com privacidade nas margens do rio. O hotel também é conhecido por oferecer experiências únicas de safari no rio. Uma noite para dois adultos, informa o Booking, tem o valor de 812 euros.