Cancelado debate com Biden mas Trump volta a ações de campanha

Está oficialmente cancelado o debate que estava previsto para 15 de outubro entre Trump e Biden, os dois candidatos presidenciais que medirão forças nas eleições de 3 de novembro.Este seria o segundo debate, mas a infeção por parte de Donald Trump de covid-19 levou a que a Comissão dos debates presidenciais o cancelasse. Isto depois do desacordo dos dois lados sobre o formato desse debate que chegou a ser pensado num modelo virtual depois de Trump ter sido diagnosticado com covid-19. O que foi recusado pelo atual presidente.A comissão declarou ainda que agora irá concentrar-se naquele que seria o terceiro debate, e que estava marcado para 22 de outubro, em Nashville, Tennessee. A pretensão de realização do derradeiro confronto ainda se mantém, diz o Guardian Donald Trump ainda assim já anunciou que irá continuar as ações de campanha. Este sábado fará um discurso na Casa Branca, mas deslocar-se-á à Florida na segunda, para um comício.A 2 de outubro tinha sido anunciado que Trump estava contaminado com o novo coronavírus. A Reuters escreve que os médicos ainda têm de certificar que Trump está sem vírus, mas foi autorizado a interações de campanha a partir de sábado. Acredita-se que o discurso deste sábado seja sobre "lei e ordem", um tema quente na campanha.Na sexta-feira à noite, Trump surgiu na Fox News informando que fez novo teste mas não revelou o resultado. Garantiu ter deixado de tomar medicamentação.