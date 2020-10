Trump rejeita "perder tempo" em debate virtual com Biden

Comissão de Debates Presidenciais decidira realizar o frente a frente com o democrata Joe Biden por videoconferência em virtude de o presidente americano ter testado positivo ao novo coronavírus.





"Não, não vou desperdiçar o meu tempo num debate virtual", atirou Donald Trump em entrevista telefónica concedida à Fox Business poucos minutos depois de ter sido anunciado que aDonald Trump diz sentir-se bem e não crê poder ser um foco de contágio, pelo que não rejeita debater com o candidato presidencial do Partido Democrata, somente recua fazê-lo de forma virtual: "Não é isso que é debater", disse referindo-se à proposta feitas pelas autoridades competentes para que o segundo debate, agendado para 15 de outubro, fosse realizado por viodeconferência.

A Comissão de Debates Presidenciais revelou esta manhã que os participantes no debate previsto para Miami, na Flórida, estariam em localizações remotas e explicou ter tomado esta decisão por considerar que um debate virtual permitiria "proteger a saúde e a segurança de todas as pessoas envolvidas". Já o moderador escolhido para o debate, Steve Scully, estaria no local inicialmente previsto, no Adrienne Arsht Center for the Performing Arts, em Miami.





Entretanto, a campanha oficial do atual presidente dos Estados Unidos já avisou que Donald Trump realizará um comício em vez da participação no debate telemático. Por outro lado, informou que o candidato à reeleição "pretende estar pronto" para o debate.Ainda sobre o frente a frente, e depois das constantes interrupções que marcaram o primeiro debate, a campanha republicana rejeita a introdução de novas regras tais como o chamado "botão de silenciamento" que permitiria ao moderador "calar" o candidato quanto este interrompesse o adversário.Depois do debate realizado na terça-feira passada entre Trump e Biden, na última madrugada teve lugar o único frente a frente entre os candidatos a vice-presidente, a democrata Kamala Harris e o republicano Mike Pence. Além do debate marcado para a próxima quinta-feira, está ainda agendado um terceiro e último frente a frente entre os candidatos a presidente para o dia 22 de outubro.A decisão tendo em vista a realização de um debate virtual foi tomada depois de, na passada sexta-feira, ter sido confirmado que Donald Trump contraíra a doença covid-19. Nesse mesmo dia, o presidente americano foi hospitalizado, tendo regressado à Casa Branca esta segunda-feira. Sabe-se ainda que há mais de 10 elementos da administração americana infetados, isto num país em que o coronavírus já vitimou mais de 210 mil pessoas.A imprensa norte-americana está já a recordar que não seria inédita a realização de um debate com os candidatos em diferentes localizações. Isso mesmo aconteceu em 1960 aquando do terceiro debate entre John F. Kennedy e Richard Nixon, estando o primeiro em Nova Iorque e o segundo em Los Angeles. O primeiro frente a frente Kennedy-Nixon foi o primeiro a ser transmitido pela televisão americana.(Notícia atualizada)