Estados Unidos atingidos por tempestade severa

Mais de 75 milhões de pessoas nos Estados Unidos estão desde esta quarta-feira em estado de alerta, devido à proximidade de uma tempestade severa.





O alerta foi lançado pelo Serviço Nacional de Meteorologia, o qual adianta que todos os 48 estados norte-americanos continentais (excluindo o Alasca e o Hawaii) deverão ser afetados por esta tempestade cujo alcance será "enorme".





Entre as alterações climáticas previstas contam-se chuva e neve para Califórnia, frio proveniente do Ártico que colocará os estados de Montana e Wyoming com temperaturas negativas.





As condições climatéricas já estão a provocar atrasos e cancelamentos de voos.





Cerca de 170 mil pessoas na Califórnia – mais da metade na área da baía de São Francisco – já estão sem energia por força dos efeitos da tempestade.