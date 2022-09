EUA criam 315 mil empregos em agosto. Número de trabalhadores sobe há 20 meses

A economia norte-americana criou 315 mil empregos em agosto aumentando para 20 a série de meses consecutivos em que o número de trabalhadores cresceu, revelou esta sexta-feira o Departamento do Trabalho dos EUA.Esta série de 20 meses de crescimento do mercado laboral faz com que o número de trabalhadores seja já superior ao verificado antes da pandemia, que destruiu 20 milhões de empregos nos Estados Unidos.Apesar destes dados, a taxa de desemprego subiu ligeiramente para 3,7%, o que representa mais 344 mil desempregados do que no final de julho.Estes dados dão também mais "munições" à Reserva Federal (Fed) para manter o ritmo acelerado de subidas das taxas de juro para combater a inflação, apesar de a maior economia mundial ter entrado em recessão técnica no segundo trimestre.