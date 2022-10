EUA. Vagas de emprego têm maior recuo desde chegada da pandemia

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O número de empregos vagos no mercado de trabalho dos Estados Unidos registou em agosto o maior recuo desde abril de 2020, com menos 1,1 milhões de postos de trabalho disponíveis, segundo dados divulgados nesta terça-feira pelo Departamento de Estatísticas de Trabalho norte-americano.

Ainda assim, e pese embora a manutenção da aceleração de subida de juros pela Reserva Federal, o impacto parece limitado.

Os dados estatísticos desta terça-feira mostram que a taxa de empregos vagos nos Estados Unidos baixou aos 6,2% em agosto (6,8% em julho), no nível mais elevado ainda assim que em todo o período até junho de 2021.

As vagas anunciadas superaram ainda os 10 milhões, num número já distante dos 11,34 milhões do máximo de março deste ano, mas ainda bem acima de qualquer registo da década anterior à chegada da pandemia.

Os indicadores refletem também, para já, estabilidade nas contratações e no afastamento de trabalhadores. A taxa de recrutamentos manteve-se nos 4,1%, refletindo 6,3 milhões de novas contratações.

Já os despedimentos, voluntários e involuntários, mantiveram também o nível, com uma taxa de 3,9% e seis milhões de separações entre empregadores e trabalhadores.

Os dados refletem um aumento no corte de vínculos laborais no sector de alojamento e restauração, mas a refletir sobretudo uma subida no número de trabalhadores que voluntariamente decidiram afastar-se das empresas.