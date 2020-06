Fed prevê quebra de 6,5% na economia dos EUA este ano

A Reserva Federal norte-americana (Fed) reviu esta quarta-feira em forte baixa as previsões para a maior economia do mundo, antecipando uma quebra de 6,5% no PIB dos Estados Unidos este ano. Em dezembro do ano passado, a Fed estimava um crescimento de 2%. Os analistas do Goldman Sachs esperavam uma projeção de uma contração de 4% este ano.

A instituição liderada por Jerome Powell manteve, tal como era esperado, as taxas de juro diretoras perto de zero e indicou que estas se deverão manter nestes níveis pelo menos até 2022.A Fed reviu em alta a previsão da taxa de desemprego para 9,3%, apesar da inesperada redução neste indicador registada em maio. Em dezembro, a instituição antecipava o desemprego nos 3,5%.Após um ano marcado pelo efeito devastador da pandemia da covid-19, a Fed prevê um crescimento de 5% no próximo ano e de 3,5% em 2022.Quanto ao desemprego, a instituição presidida por Powell estima que este recue para 6,5% em 2021 e para 5,5% no ano seguinte.