George H. W. Bush hospitalizado de urgência

George H. W. Bush foi hospitalizado de urgência na manhã deste domingo no Hospital Metodista de Houston, no Texas, Estados Unidos.

O antigo presidente norte-americano - pai do também ex-presidente George W. Bush - contraiu uma infecção que se alastrou pela corrente sanguínea.

"Está a responder aos tratamentos e a recuperar", revelou o porta-voz da família, Jim McGrath, à imprensa.

A hospitalização surge poucos dias após a morte da sua esposa, Barbara Bush, aos 92 anos. O funeral da ex-primeira-dama foi realizado este sábado.