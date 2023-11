Inflação nos Estados Unidos abranda mais do que o esperado em outubro

A taxa homóloga da inflação nos Estados Unidos, medida pelo índice de preços no consumidor, abrandou para 3,2% em termos homólogos, o que compara com os 3,7% registados em setembro, de acordo com os dados oficiais publicados esta terça-feira.A descida foi superior ao esperado pelos economistas ouvidos pela Reuters, que estimavam um aumento de 3,3% e é a primeira desaceleração em quatro meses.Já a inflação subjacente, que deixa de fora os preços mais voláteis dos alimentos e da energia, foi também ligeiramente abaixo das previsões dos economistas, abrandando de 4,1% para 4% em termos anuais em outubro. Ainda assim cresceu 0,2% em termos de variação mensal.Os dados hoje conhecidos dão conta de um abrandamento dos preços, face a um aperto da política monetária por parte da Reserva Federal norte-americana e dão força ao argumento de que o banco central não voltará a subir os juros diretores.Um cenário de descida da inflação, abrandamento no mercado de trabalho e uma economia ainda robusta, está a levar o mercado a apontar para um corte nas taxas de juro diretoras pela Fed nos primeiros seis meses do próximo ano.