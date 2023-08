Inflação nos EUA acelera para 3,2% em linha com o esperado

A inflação nos Estados Unidos, medida pelo índice de preços no consumidor (IPC), acelerou em julho para 3,2% em termos homólogos, anunciou esta quinta-feira o Departamento do Trabalho norte-americano. O valor saiu em linha com as estimativas da maioria dos analistas.Face ao mês anterior, a variação no IPC cifrou-se em 0,2%, uma subida idêntica à registada em junho.A inflação subjacente, que exclui os preços da energia e dos produtos alimentares, que são mais voláteis, desceu uma décima, situando-se em 4,7% em termos homólogos.A aceleração na inflação total foi impulsionada pelos preços da habitação, que registaram um aumento homólogo de 7,7%, e dos transportes, que subiram 9%.Nos bens alimentares a subida nos preços foi de 4,9% face a julho do ano passado - menos oito décimas do que em junho - enquanto na energia os preços caíram 12,5% (em junho tinham recuado 16,7&%). A descida dos preços na energia foi, essencialmente, motivada pela forte quebra nos combustíveis (-20,3%), tendo a eletricidade sido a única componente a aumentar de preços, com um incremento homólogo de 3%.Apesar da aceleração do IPC, muito analistas acreditam que a descida na inflação subjacente poderá levar a Reserva Federal (Fed) a não aumentar as taxas diretoras na próxima reunião, em setembro.Notícia atualizada às 13:45