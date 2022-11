Taxa de inflação abranda para 7,7% em outubro nos EUA

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A taxa de inflação homóloga nos Estados Unidos abrandou para 7,7% em outubro, o nível mais baixo desde janeiro, depois de ter atingido 8,2% em setembro, indicou esta quinta-feira o Departamento do Trabalho.O aumento de preços em relação ao mês anterior foi de 0,4%, segundo o índice CPI.Excluindo os preços dos produtos alimentares e da energia, que são os mais voláteis, a inflação subjacente ficou em 6,3% na comparação homóloga (com o mesmo período do ano anterior) e em 0,3% face a setembro.