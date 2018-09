Tecnológicas e retalhistas dos EUA fazem último esforço para impedir tarifas de Trump

Algumas das mais importantes tecnológicas e retalhistas norte-americanas fizeram um último esforço para convencer o presidente dos EUA a não impor novas tarifas sobre importações chinesas no valor de 200 mil milhões de dólares. Em vez disso, as empresas defendem que Donald Trump deve voltar às negociações com a China.

De acordo com a Bloomberg, a Cisco System, Hewlett-Packard Enterprise e outras empresas do sector tecnológico enviaram, na quinta-feira, uma carta ao representante do Comércio dos EUA, Robert Lighthizer, pedindo que a administração não imponha mais tarifas à China.



A entidade que representa as retalhistas do país também afirmou, numa outra carta enviada ao representante norte-americano, que as pequenas e médias empresas não vão conseguir ajustar-se rapidamente e que as tarifas impostas até agora não levaram a quaisquer concessões significativas. O governo deve desistir de impor mais tarifas e tentar novamente negociar com a China, defende.

Contactado pela Bloomberg, o gabinete do representante do Comércio norte-americano não respondeu.

Terminou na quinta-feira o período de consulta pública sobre o plano de Donald Trump de impor novas tarifas, sendo que o líder da Casa Branca já tinha avisado que pretendia mesmo avançar com esta medida assim que o período de consulta encerrasse. Até ao momento, contudo, Trump não adiantou se o plano segue em frente ou não.