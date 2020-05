O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, excluiu na segunda-feira a renegociação do acordo comercial com a China e apelou aos dirigentes de Pequim para que primeiro respeitassem os seus compromissos.

Os negociadores dos dois Estados comprometeram-se na segunda-feira, durante conversações telefónicas, a aplicarem o seu acordo dito de "fase um", assinado em janeiro, depois de quase dois anos de disputas comerciais através de tarifas alfandegárias punitivas.



Nos termos do acordo, o Governo norte-americano comprometeu-se a não fazer mais aumentos de tarifas alfandegárias.



A China, por seu lado, prometeu aumentar as suas compras aos EUA em 200 mil milhões de dólares em dois anos, por referência ao nível alcançado em 2017.



Mas a pandemia do novo coronavírus, aparecido na China, no final de 2019, aumentou as tensões entre Washington e Pequim.





Questionado sobre a eventualidade da renegociação, Trump respondeu: "Já ouvi falar disso", os chineses "querem reabrir as discussões comerciais para terem um acordo mais favorável aos seus interesses".Na sua resposta, dada em conferência de imprensa na Casa Branca, Trump acrescentou: "Não estou interessado. Veremos se eles respeitam o acordo que assinaram".