Um subcontinente em chamas

Conflito institucional leva a novas eleições





O Peru viveu uma crise institucional gravíssima e aguarda eleições. Martin Vizcarra, eleito Presidente em 2018, entrou em rutura com o Parlamento. Na origem do conflito está a nomeação de seis dos sete juízes do Constitucional que teriam de ser substituídos por parte do Parlamento e que o Presidente queria tornar mais transparente. Confrontado com a recusa dos deputados em aceitar as mudanças propostas, o Presidente - que era vice de Kuczynski que se demitiu depois se ver envolvido num caso de corrupção da Odebrecht - dissolveu o Parlamento. Este ripostou, acionando um mecanismo para o afastar e colocar no seu lugar a vice-presidente, mas esta ao fim de três dias decidiu renunciar. As eleições legislativas realizam-se em janeiro.