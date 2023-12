Yellen prevê que inflação se aproxime da meta de 2% em 2024

A inflação nos Estados Unidos deve aproximar-se do objetivo de 2% até ao final de 2024, afirmou a secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, considerando que a economia está no caminho certo para uma "aterragem suave".Em declarações à cadeia televisiva CNBC, Yellen antecipou que "ao longo de 2024, o índice de inflação estará certamente no nível de 2", que pode ir de 2% a 2,9%.O Departamento do Trabalho divulgou na terça-feira que a inflação homóloga nos Estados Unidos abrandou em novembro para 3,1%, menos uma décima em relação a outubro, devido à descida dos preços da energia, segundo o índice CPI.A inflação subjacente, que exclui os preços da alimentação e da energia por serem mais voláteis, permaneceu estável em 4%, o nível mais baixo em mais de dois anos.Estes dados confirmam a tendência que foi observada num outro índice de preços, o PCE, que é o privilegiado pela Reserva Federal (Fed) para determinar a sua política monetária e que em outubro ficou em 3%, em desaceleração constante.A Fed termina hoje uma reunião de política monetária de dois dias.EO // EALusa/fim