Camionistas sul-coreanos suspendem greve que durava há duas semanas

Milhares de camionistas sul-coreanos votaram esta sexta-feira a favor da suspensão de uma greve, que durava há duas semanas e terá causado perdas para a economia no valor de quase dois mil milhões de euros.A União Solidária do Transporte de Carga, o principal sindicato que representa os milhares de camionistas que apoiaram a greve, tinha estabelecido 16 centros em todo o país para que os membros votassem sobre a manutenção ou suspensão da greve.Isto depois de a liderança do sindicato não ter chegado a acordo, na quinta-feira, e de o Governo da Coreia do Sul ter emitido duas ordens executivas a exigir o regresso ao trabalho dos camionistas.Desde 24 de novembro que milhares de camionistas de todo o país estavam em greve para exigir que se torne permanente um regulamento que estabelece tarifas mínimas para cada transporte. Este regulamento deve terminar este mês.O regulamento visa evitar que os camionistas tenham de fazer horas extraordinárias para compensar a forte subida dos preços dos combustíveis, pondo em risco a sua segurança e a dos outros condutores.O Partido do Poder Popular (PPP) e o principal bloco da oposição, o Partido Democrático (PD, liberal), concordaram em prolongar o regulamento por mais três anos, uma medida que não agradou aos camionistas, que exigem também a extensão da disposição a motoristas de outros setores, e não apenas do transporte de mercadorias.Na quinta-feira, o Governo da Coreia do Sul decretou o regresso ao trabalho dos camionistas dos setores petroquímico e siderúrgico, repetindo uma exigência já feita em 29 de novembro para os motoristas ligados à construção civil.A decisão foi tomada ao abrigo de uma lei, promulgada em 2004, mas aplicada agora pela primeira vez, por as autoridades considerarem que a economia do país está sob ameaça.Quem violar aquela lei incorre numa pena de três anos de prisão ou numa multa de 30 milhões de won (21.770 euros).O Governo, que tem pedido aos sindicatos para voltarem à mesa de negociações, estimou que a produção petroquímica e siderúrgica -- dois dos setores de maior peso para as exportações da Coreia do Sul -- caíram em 80% e 52%, respetivamente, causando perdas estimadas em cerca de 2,6 biliões de won (1,8 mil milhões de euros).