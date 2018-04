China com défice comercial em Março pela primeira vez num ano

Pedro Elias

As exportações chinesas ascenderam a 174.121 milhões de dólares, uma quebra de 2,7% face a igual mês do ano passado. As importações, por seu turno, aumentaram 14,4%, ascendendo a 179.104 milhões de dólares.

No primeiro trimestre, contudo, Pequim registou um excedente comercial de 51.883 milhões de dólares, uma descida de 21,8% face aos primeiros três meses de 2017.

As exportações trimestrais atingiram os 563.080 milhões de dólares, uma subida de 7,4%, tendo as importações aumentado 11,7%, para os 511.197 milhões de dólares.

A balança comercial chinesa com os EUA apresentou um saldo positivo de 58.250 milhões de dólares entre Janeiro e Março, mais 19,4% do que um ano antes, numa altura em que Pequim e Washington ameaçam com uma guerra comercial entre os dois países.

O porta-voz da Administração de Alfândegas da China, Huang Songping, destacou que desde o início da abertura da economia chinesa – entre 1978 e 2017 – o comércio internacional da China passou dos 206.400 milhões de dólares para os 4,1 biliões de dólares, com uma média de crescimento anual de 14,5%. A China passou de uma quota de 0,77% para 10% do comércio mundial.