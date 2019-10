China cria porcos gigantes para contrariar efeitos da peste suína

O animal de 500 kg faz parte de um conjunto de porcos criados para serem gigantes. No abate, alguns porcos podem ser vendidos por mais de 10.000 yuans (cerca de 1.272 euros), mais do triplo do rendimento médio mensal em Nanning, capital da província de Guangxi, onde mora Pang Cong, o dono da exploração.





Ainda que os porcos de Pang possam ser um exemplo extremo de até onde os produtores podem ir para resolver o problema de escassez de carne suína da China, a ideia do "quanto maior melhor" está a espalhar-se por todo o país, o maior consumidor mundial de carne de porco.