China reduz impostos às empresas para estimular economia

A China vai reduzir os impostos. Entre eles está o IVA para alguns setores, revela a imprensa internacional. O Governo chinês está a tentar implementar medidas que ajudem a impulsionar a economia, depois de os últimos dados económicos apontaram para uma travagem no crescimento da China.

As exportações chinesas registaram a maior queda em dois anos. Pequim reportou um decréscimo de 4,4% nos bens exportados, muito abaixo do crescimento médio de 3% para o qual os analistas inquiridos pela Reuters apontavam. As importações também caíram (-7,6%), em contraste com a subida de 5% que constava das expectativas. A China atingiu, desta forma, um excedente comercial de 57 mil milhões em dezembro, o maior em três anos.

Este foi mais um indicador que fez soar os alarmes sobre a economia chinesa. E já provocou a reação do Executivo. Os responsáveis anunciaram que estão a ser preparadas reduções fiscais "de larga escala", segundo a Bloomberg.

O Financial Times adianta que em cima da mesa está a redução das taxas de IVA para alguns setores industriais e um alívio de impostos para outras atividades. Além destas medidas, os Executivo vai aplicar alterações fiscais para as pequenas e médias empresas, entre outras medidas.

Os economistas do JPMorgan estimam que as medidas fiscais tenham um impacto de dois biliões de yuans (260 mil milhões de euros), ou 1,2% do produto interno bruto (PIB), de acordo com a Bloomberg.