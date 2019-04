O ministro dos Negócios Estrangeiros lamentou a morte de um português nos atentados em igrejas e hotéis no Sri Lanka, sublinhando a "determinação em combater o terrorismo sob todas as formas".





"Lamentamos profundamente a morte de um cidadão português no Sri Lanka, que se encontra entre as vítimas dos atentados ocorridos hoje nesse país. Expressamos as nossas condolências à sua família", lê-se num dos três tweets do ministro dos Negócios Estrangeiros (MNE), Augusto Santos Silva.





O MNE afirma ainda que a solidariedade do Governo "está com as vítimas, o povo e as autoridades": "A nossa determinação é combater o terrorismo sob todas as formas", conclui.





"O Governo português condena nos termos mais veementes os cobardes atentados que atingiram, hoje, igrejas e hotéis no Sri Lanka, causando a morte a muitas dezenas de pessoas".